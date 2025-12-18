- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
568
利益トレード:
249 (43.83%)
損失トレード:
319 (56.16%)
ベストトレード:
90.15 USD
最悪のトレード:
-255.45 USD
総利益:
3 047.66 USD (54 140 pips)
総損失:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
最大連続の勝ち:
11 (245.83 USD)
最大連続利益:
245.83 USD (11)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
17.35%
最大入金額:
17.47%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
473 (83.27%)
短いトレード:
95 (16.73%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
12.24 USD
平均損失:
-12.78 USD
最大連続の負け:
25 (-279.55 USD)
最大連続損失:
-1 134.20 USD (12)
月間成長:
0.59%
年間予想:
7.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 520.41 USD
最大の:
1 860.65 USD (22.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.17% (1 853.83 USD)
エクイティによる:
0.22% (22.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|255
|GBPUSD.a
|125
|USDJPY.a
|79
|EURUSD.a
|54
|USDCAD.a
|20
|EURCAD.a
|12
|USTEC.a
|6
|US30.a
|5
|US500.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|-322
|GBPUSD.a
|-863
|USDJPY.a
|232
|EURUSD.a
|-187
|USDCAD.a
|149
|EURCAD.a
|-13
|USTEC.a
|-16
|US30.a
|8
|US500.a
|11
|GBPCAD.a
|-19
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|-10
|GBPJPY.a
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|855
|GBPUSD.a
|-1.3K
|USDJPY.a
|4.2K
|EURUSD.a
|-2.1K
|USDCAD.a
|1.2K
|EURCAD.a
|30
|USTEC.a
|-3.5K
|US30.a
|3.9K
|US500.a
|805
|GBPCAD.a
|-417
|USDCHF.a
|15
|GBPCHF.a
|-65
|GBPJPY.a
|-6
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +90.15 USD
最悪のトレード: -255 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +245.83 USD
最大連続損失: -279.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Using compound interest to scale the account
