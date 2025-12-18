シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
レビュー0件
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
568
利益トレード:
249 (43.83%)
損失トレード:
319 (56.16%)
ベストトレード:
90.15 USD
最悪のトレード:
-255.45 USD
総利益:
3 047.66 USD (54 140 pips)
総損失:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
最大連続の勝ち:
11 (245.83 USD)
最大連続利益:
245.83 USD (11)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
17.35%
最大入金額:
17.47%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
473 (83.27%)
短いトレード:
95 (16.73%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
12.24 USD
平均損失:
-12.78 USD
最大連続の負け:
25 (-279.55 USD)
最大連続損失:
-1 134.20 USD (12)
月間成長:
0.59%
年間予想:
7.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 520.41 USD
最大の:
1 860.65 USD (22.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.17% (1 853.83 USD)
エクイティによる:
0.22% (22.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 12
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -13
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 30
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +90.15 USD
最悪のトレード: -255 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +245.83 USD
最大連続損失: -279.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Using compound interest to scale the account
レビューなし
2025.12.25 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Compound Strategy
30 USD/月
-12%
0
0
USD
10K
USD
37
0%
568
43%
17%
0.74
-1.81
USD
20%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください