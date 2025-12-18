SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
247 (43.79%)
Loss Trade:
317 (56.21%)
Best Trade:
90.15 USD
Worst Trade:
-255.45 USD
Profitto lordo:
3 046.16 USD (54 096 pips)
Perdita lorda:
-4 066.32 USD (50 427 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (245.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.83 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
473 (83.87%)
Short Trade:
91 (16.13%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.81 USD
Profitto medio:
12.33 USD
Perdita media:
-12.83 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-279.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 134.20 USD (12)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
5.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 520.41 USD
Massimale:
1 860.65 USD (22.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.17% (1 853.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 8
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -5
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 42
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.15 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +245.83 USD
Massima perdita consecutiva: -279.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Using compound interest to scale the account
Non ci sono recensioni
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
