- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
247 (43.79%)
Loss Trade:
317 (56.21%)
Best Trade:
90.15 USD
Worst Trade:
-255.45 USD
Profitto lordo:
3 046.16 USD (54 096 pips)
Perdita lorda:
-4 066.32 USD (50 427 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (245.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.83 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
473 (83.87%)
Short Trade:
91 (16.13%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.81 USD
Profitto medio:
12.33 USD
Perdita media:
-12.83 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-279.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 134.20 USD (12)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
5.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 520.41 USD
Massimale:
1 860.65 USD (22.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.17% (1 853.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|255
|GBPUSD.a
|125
|USDJPY.a
|79
|EURUSD.a
|54
|USDCAD.a
|20
|EURCAD.a
|8
|USTEC.a
|6
|US30.a
|5
|US500.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|-322
|GBPUSD.a
|-863
|USDJPY.a
|232
|EURUSD.a
|-187
|USDCAD.a
|149
|EURCAD.a
|-5
|USTEC.a
|-16
|US30.a
|8
|US500.a
|11
|GBPCAD.a
|-19
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|-10
|GBPJPY.a
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|855
|GBPUSD.a
|-1.3K
|USDJPY.a
|4.2K
|EURUSD.a
|-2.1K
|USDCAD.a
|1.2K
|EURCAD.a
|42
|USTEC.a
|-3.5K
|US30.a
|3.9K
|US500.a
|805
|GBPCAD.a
|-417
|USDCHF.a
|15
|GBPCHF.a
|-65
|GBPJPY.a
|-6
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.15 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +245.83 USD
Massima perdita consecutiva: -279.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Using compound interest to scale the account
Non ci sono recensioni