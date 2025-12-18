SinaisSeções
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
568
Negociações com lucro:
249 (43.83%)
Negociações com perda:
319 (56.16%)
Melhor negociação:
90.15 USD
Pior negociação:
-255.45 USD
Lucro bruto:
3 047.66 USD (54 140 pips)
Perda bruta:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (245.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
245.83 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
17.35%
Depósito máximo carregado:
17.47%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
473 (83.27%)
Negociações curtas:
95 (16.73%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-1.81 USD
Lucro médio:
12.24 USD
Perda média:
-12.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-279.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 134.20 USD (12)
Crescimento mensal:
0.59%
Previsão anual:
7.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 520.41 USD
Máximo:
1 860.65 USD (22.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.17% (1 853.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (22.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 12
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -13
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 30
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Using compound interest to scale the account
Sem comentários
2025.12.25 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
