SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
0 Bewertungen
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
568
Gewinntrades:
249 (43.83%)
Verlusttrades:
319 (56.16%)
Bester Trade:
90.15 USD
Schlechtester Trade:
-255.45 USD
Bruttoprofit:
3 047.66 USD (54 140 pips)
Bruttoverlust:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (245.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
245.83 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
17.35%
Max deposit load:
17.47%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
473 (83.27%)
Short-Positionen:
95 (16.73%)
Profit-Faktor:
0.75
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-279.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 134.20 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.59%
Jahresprognose:
7.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 520.41 USD
Maximaler:
1 860.65 USD (22.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.17% (1 853.83 USD)
Kapital:
0.22% (22.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 12
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -13
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 30
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +90.15 USD
Schlechtester Trade: -255 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -279.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Using compound interest to scale the account
Keine Bewertungen
2025.12.25 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Compound Strategy
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
10K
USD
37
0%
568
43%
17%
0.74
-1.81
USD
20%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.