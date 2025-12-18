СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
0 отзывов
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
568
Прибыльных трейдов:
249 (43.83%)
Убыточных трейдов:
319 (56.16%)
Лучший трейд:
90.15 USD
Худший трейд:
-255.45 USD
Общая прибыль:
3 047.66 USD (54 140 pips)
Общий убыток:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (245.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.83 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
17.35%
Макс. загрузка депозита:
17.47%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
473 (83.27%)
Коротких трейдов:
95 (16.73%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.81 USD
Средняя прибыль:
12.24 USD
Средний убыток:
-12.78 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-279.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 134.20 USD (12)
Прирост в месяц:
0.59%
Годовой прогноз:
7.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 520.41 USD
Максимальная:
1 860.65 USD (22.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.17% (1 853.83 USD)
По эквити:
0.22% (22.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 12
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -13
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 30
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.15 USD
Худший трейд: -255 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +245.83 USD
Макс. убыток в серии: -279.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Using compound interest to scale the account
Нет отзывов
2025.12.19 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
