- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
568
Прибыльных трейдов:
249 (43.83%)
Убыточных трейдов:
319 (56.16%)
Лучший трейд:
90.15 USD
Худший трейд:
-255.45 USD
Общая прибыль:
3 047.66 USD (54 140 pips)
Общий убыток:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (245.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.83 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
17.35%
Макс. загрузка депозита:
17.47%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
473 (83.27%)
Коротких трейдов:
95 (16.73%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.81 USD
Средняя прибыль:
12.24 USD
Средний убыток:
-12.78 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-279.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 134.20 USD (12)
Прирост в месяц:
0.59%
Годовой прогноз:
7.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 520.41 USD
Максимальная:
1 860.65 USD (22.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.17% (1 853.83 USD)
По эквити:
0.22% (22.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|255
|GBPUSD.a
|125
|USDJPY.a
|79
|EURUSD.a
|54
|USDCAD.a
|20
|EURCAD.a
|12
|USTEC.a
|6
|US30.a
|5
|US500.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|-322
|GBPUSD.a
|-863
|USDJPY.a
|232
|EURUSD.a
|-187
|USDCAD.a
|149
|EURCAD.a
|-13
|USTEC.a
|-16
|US30.a
|8
|US500.a
|11
|GBPCAD.a
|-19
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|-10
|GBPJPY.a
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|855
|GBPUSD.a
|-1.3K
|USDJPY.a
|4.2K
|EURUSD.a
|-2.1K
|USDCAD.a
|1.2K
|EURCAD.a
|30
|USTEC.a
|-3.5K
|US30.a
|3.9K
|US500.a
|805
|GBPCAD.a
|-417
|USDCHF.a
|15
|GBPCHF.a
|-65
|GBPJPY.a
|-6
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.15 USD
Худший трейд: -255 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +245.83 USD
Макс. убыток в серии: -279.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Using compound interest to scale the account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
37
0%
568
43%
17%
0.74
-1.81
USD
USD
20%
1:30