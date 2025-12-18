SeñalesSecciones
Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
0 comentarios
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
568
Transacciones Rentables:
249 (43.83%)
Transacciones Irrentables:
319 (56.16%)
Mejor transacción:
90.15 USD
Peor transacción:
-255.45 USD
Beneficio Bruto:
3 047.66 USD (54 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (245.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
245.83 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
17.35%
Carga máxima del depósito:
17.47%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
473 (83.27%)
Transacciones Cortas:
95 (16.73%)
Factor de Beneficio:
0.75
Beneficio Esperado:
-1.81 USD
Beneficio medio:
12.24 USD
Pérdidas medias:
-12.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-279.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 134.20 USD (12)
Crecimiento al mes:
0.59%
Pronóstico anual:
7.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 520.41 USD
Máxima:
1 860.65 USD (22.10%)
Reducción relativa:
De balance:
20.17% (1 853.83 USD)
De fondos:
0.22% (22.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 12
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -13
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 30
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +90.15 USD
Peor transacción: -255 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +245.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -279.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Using compound interest to scale the account
No hay comentarios
2025.12.25 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Compound Strategy
30 USD al mes
-12%
0
0
USD
10K
USD
37
0%
568
43%
17%
0.74
-1.81
USD
20%
1:30
Copiar

