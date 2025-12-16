- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
22 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (59.26%)
En iyi işlem:
1.56 EUR
En kötü işlem:
-2.07 EUR
Brüt kâr:
11.18 EUR (1 597 pips)
Brüt zarar:
-12.77 EUR (1 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.62 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
33 (61.11%)
Satış işlemleri:
21 (38.89%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.03 EUR
Ortalama kâr:
0.51 EUR
Ortalama zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.47 EUR (6)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.24 EUR
Maksimum:
4.24 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|CADJPY
|7
|USDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|3
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|USDJPY
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|-1
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|-2
|NZDCAD
|-1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|EURGBP
|1
|NZDJPY
|0
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|-2
|EURAUD
|1
|EURCAD
|0
|USDJPY
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|86
|GBPUSD
|191
|CADJPY
|-106
|USDCAD
|42
|NZDUSD
|-145
|NZDCAD
|-43
|AUDUSD
|-16
|AUDCAD
|-49
|EURGBP
|99
|NZDJPY
|-57
|EURJPY
|126
|AUDJPY
|-251
|EURAUD
|99
|EURCAD
|63
|USDJPY
|2
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.56 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.47 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 106
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
FPMarketsSC-Live
|2.76 × 707
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.80 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 409
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.36 × 36
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.43 × 7
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.92 × 899
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
İnceleme yok