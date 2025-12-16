SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CORE 9 MT5 GRID
Valentin Woite

CORE 9 MT5 GRID

Valentin Woite
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
22 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (59.26%)
En iyi işlem:
1.56 EUR
En kötü işlem:
-2.07 EUR
Brüt kâr:
11.18 EUR (1 597 pips)
Brüt zarar:
-12.77 EUR (1 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.62 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
33 (61.11%)
Satış işlemleri:
21 (38.89%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.03 EUR
Ortalama kâr:
0.51 EUR
Ortalama zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.47 EUR (6)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.24 EUR
Maksimum:
4.24 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
GBPUSD 7
CADJPY 7
USDCAD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 4
AUDUSD 4
AUDCAD 3
EURGBP 3
NZDJPY 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
EURCAD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
GBPUSD 1
CADJPY -1
USDCAD 0
NZDUSD -2
NZDCAD -1
AUDUSD 0
AUDCAD -1
EURGBP 1
NZDJPY 0
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURAUD 1
EURCAD 0
USDJPY 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 86
GBPUSD 191
CADJPY -106
USDCAD 42
NZDUSD -145
NZDCAD -43
AUDUSD -16
AUDCAD -49
EURGBP 99
NZDJPY -57
EURJPY 126
AUDJPY -251
EURAUD 99
EURCAD 63
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.56 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 106
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
FPMarketsSC-Live
2.76 × 707
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 1544
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 409
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.36 × 36
ValutradesSeychelles-Live
3.43 × 7
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.92 × 899
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol