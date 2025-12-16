SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CORE 9 MT5 GRID
CORE 9 MT5 GRID

Valentin Woite
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
22 (40.74%)
Loss Trade:
32 (59.26%)
Best Trade:
1.56 EUR
Worst Trade:
-2.07 EUR
Profitto lordo:
11.18 EUR (1 597 pips)
Perdita lorda:
-12.77 EUR (1 556 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.62 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.03 EUR
Profitto medio:
0.51 EUR
Perdita media:
-0.40 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-3.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.47 EUR (6)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.24 EUR
Massimale:
4.24 EUR (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
GBPUSD 7
CADJPY 7
USDCAD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 4
AUDUSD 4
AUDCAD 3
EURGBP 3
NZDJPY 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
EURCAD 1
USDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
GBPUSD 1
CADJPY -1
USDCAD 0
NZDUSD -2
NZDCAD -1
AUDUSD 0
AUDCAD -1
EURGBP 1
NZDJPY 0
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURAUD 1
EURCAD 0
USDJPY 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 86
GBPUSD 191
CADJPY -106
USDCAD 42
NZDUSD -145
NZDCAD -43
AUDUSD -16
AUDCAD -49
EURGBP 99
NZDJPY -57
EURJPY 126
AUDJPY -251
EURAUD 99
EURCAD 63
USDJPY 2
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.56 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 106
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
FPMarketsSC-Live
2.76 × 707
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.79 × 1544
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 409
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.36 × 36
ValutradesSeychelles-Live
3.43 × 7
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.92 × 899
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
