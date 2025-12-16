СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CORE 9
Valentin Woite

CORE 9

Valentin Woite
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
242 (70.76%)
Убыточных трейдов:
100 (29.24%)
Лучший трейд:
37.51 EUR
Худший трейд:
-104.28 EUR
Общая прибыль:
519.01 EUR (31 642 pips)
Общий убыток:
-671.49 EUR (39 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (44.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
44.42 EUR (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
98.07%
Макс. загрузка депозита:
64.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
173 (50.58%)
Коротких трейдов:
169 (49.42%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-0.45 EUR
Средняя прибыль:
2.14 EUR
Средний убыток:
-6.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-443.92 EUR)
Макс. убыток в серии:
-443.92 EUR (20)
Прирост в месяц:
-33.54%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
152.48 EUR
Максимальная:
464.31 EUR (57.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.24% (465.20 EUR)
По эквити:
76.51% (609.48 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.51 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +44.42 EUR
Макс. убыток в серии: -443.92 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.86 × 793
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.24 × 38
FusionMarkets-Live
3.64 × 21114
RoboForex-ECN
4.13 × 1560
Darwinex-Live
4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2838
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
еще 79...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.15 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CORE 9
999 USD в месяц
-30%
0
0
USD
348
EUR
5
89%
342
70%
98%
0.77
-0.45
EUR
77%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.