- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
242 (70.76%)
Убыточных трейдов:
100 (29.24%)
Лучший трейд:
37.51 EUR
Худший трейд:
-104.28 EUR
Общая прибыль:
519.01 EUR (31 642 pips)
Общий убыток:
-671.49 EUR (39 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (44.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
44.42 EUR (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
98.07%
Макс. загрузка депозита:
64.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
173 (50.58%)
Коротких трейдов:
169 (49.42%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-0.45 EUR
Средняя прибыль:
2.14 EUR
Средний убыток:
-6.71 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-443.92 EUR)
Макс. убыток в серии:
-443.92 EUR (20)
Прирост в месяц:
-33.54%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
152.48 EUR
Максимальная:
464.31 EUR (57.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.24% (465.20 EUR)
По эквити:
76.51% (609.48 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|USDCAD
|20
|USDJPY
|20
|CADJPY
|18
|NZDJPY
|17
|EURUSD
|17
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|15
|EURJPY
|15
|EURAUD
|14
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|12
|AUDNZD
|11
|GBPCHF
|11
|AUDCAD
|10
|AUDCHF
|10
|NZDCAD
|8
|USDSGD
|8
|CADCHF
|8
|USDCHF
|7
|SGDJPY
|7
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURCHF
|6
|AUDSGD
|5
|EURNZD
|5
|XAUUSD
|5
|NZDSGD
|4
|EURSGD
|4
|NZDCHF
|4
|HKDJPY
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|27
|USDCAD
|15
|USDJPY
|22
|CADJPY
|16
|NZDJPY
|16
|EURUSD
|-6
|AUDJPY
|22
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|-3
|EURJPY
|18
|EURAUD
|-378
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|0
|AUDNZD
|-33
|GBPCHF
|-32
|AUDCAD
|8
|AUDCHF
|-26
|NZDCAD
|2
|USDSGD
|7
|CADCHF
|14
|USDCHF
|11
|SGDJPY
|21
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|EURCHF
|9
|AUDSGD
|6
|EURNZD
|9
|XAUUSD
|27
|NZDSGD
|4
|EURSGD
|6
|NZDCHF
|7
|HKDJPY
|-8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|780
|USDCAD
|798
|USDJPY
|433
|CADJPY
|165
|NZDJPY
|981
|EURUSD
|-195
|AUDJPY
|654
|AUDUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-700
|EURJPY
|96
|EURAUD
|-15K
|EURGBP
|955
|CHFJPY
|-557
|AUDNZD
|-3.3K
|GBPCHF
|-541
|AUDCAD
|622
|AUDCHF
|-825
|NZDCAD
|177
|USDSGD
|797
|CADCHF
|822
|USDCHF
|662
|SGDJPY
|-413
|EURCAD
|391
|GBPAUD
|539
|EURCHF
|586
|AUDSGD
|393
|EURNZD
|416
|XAUUSD
|1.4K
|NZDSGD
|302
|EURSGD
|451
|NZDCHF
|402
|HKDJPY
|-43
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.51 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +44.42 EUR
Макс. убыток в серии: -443.92 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.86 × 7
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
GoMarkets-Live
|1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
|2.86 × 793
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
|3.24 × 38
FusionMarkets-Live
|3.64 × 21114
RoboForex-ECN
|4.13 × 1560
Darwinex-Live
|4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
|5.34 × 2838
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
Axiory-Live
|5.70 × 27
еще 79...
