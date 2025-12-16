SignalsSections
Valentin Woite

CORE 9

Valentin Woite
0 reviews
5 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
342
Profit Trades:
242 (70.76%)
Loss Trades:
100 (29.24%)
Best trade:
37.51 EUR
Worst trade:
-104.28 EUR
Gross Profit:
519.01 EUR (31 642 pips)
Gross Loss:
-671.49 EUR (39 083 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (44.42 EUR)
Maximal consecutive profit:
44.42 EUR (32)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading activity:
98.07%
Max deposit load:
64.27%
Latest trade:
29 minutes ago
Trades per week:
46
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.33
Long Trades:
173 (50.58%)
Short Trades:
169 (49.42%)
Profit Factor:
0.77
Expected Payoff:
-0.45 EUR
Average Profit:
2.14 EUR
Average Loss:
-6.71 EUR
Maximum consecutive losses:
20 (-443.92 EUR)
Maximal consecutive loss:
-443.92 EUR (20)
Monthly growth:
-33.54%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
152.48 EUR
Maximal:
464.31 EUR (57.19%)
Relative drawdown:
By Balance:
57.24% (465.20 EUR)
By Equity:
76.51% (609.48 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +37.51 EUR
Worst trade: -104 EUR
Maximum consecutive wins: 32
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +44.42 EUR
Maximal consecutive loss: -443.92 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.86 × 793
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.24 × 38
FusionMarkets-Live
3.64 × 21101
RoboForex-ECN
4.13 × 1560
Darwinex-Live
4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2838
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 more...
No reviews
2026.01.15 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
