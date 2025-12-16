SeñalesSecciones
incremento desde 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
342
Transacciones Rentables:
242 (70.76%)
Transacciones Irrentables:
100 (29.24%)
Mejor transacción:
37.51 EUR
Peor transacción:
-104.28 EUR
Beneficio Bruto:
519.01 EUR (31 642 pips)
Pérdidas Brutas:
-671.49 EUR (39 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (44.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
44.42 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
98.07%
Carga máxima del depósito:
64.27%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
173 (50.58%)
Transacciones Cortas:
169 (49.42%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-0.45 EUR
Beneficio medio:
2.14 EUR
Pérdidas medias:
-6.71 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-443.92 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-443.92 EUR (20)
Crecimiento al mes:
-33.54%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
152.48 EUR
Máxima:
464.31 EUR (57.19%)
Reducción relativa:
De balance:
57.24% (465.20 EUR)
De fondos:
76.51% (609.48 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
No hay comentarios
2026.01.15 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
