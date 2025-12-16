SignauxSections
Valentin Woite

CORE 9 MT5 GRID

Valentin Woite
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
22 (40.74%)
Perte trades:
32 (59.26%)
Meilleure transaction:
1.56 EUR
Pire transaction:
-2.07 EUR
Bénéfice brut:
11.18 EUR (1 597 pips)
Perte brute:
-12.77 EUR (1 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1.62 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
33 (61.11%)
Courts trades:
21 (38.89%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.03 EUR
Bénéfice moyen:
0.51 EUR
Perte moyenne:
-0.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-3.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3.47 EUR (6)
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.24 EUR
Maximal:
4.24 EUR (0.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
GBPUSD 7
CADJPY 7
USDCAD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 4
AUDUSD 4
AUDCAD 3
EURGBP 3
NZDJPY 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
EURCAD 1
USDJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
GBPUSD 1
CADJPY -1
USDCAD 0
NZDUSD -2
NZDCAD -1
AUDUSD 0
AUDCAD -1
EURGBP 1
NZDJPY 0
EURJPY 1
AUDJPY -2
EURAUD 1
EURCAD 0
USDJPY 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 86
GBPUSD 191
CADJPY -106
USDCAD 42
NZDUSD -145
NZDCAD -43
AUDUSD -16
AUDCAD -49
EURGBP 99
NZDJPY -57
EURJPY 126
AUDJPY -251
EURAUD 99
EURCAD 63
USDJPY 2
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.56 EUR
Pire transaction: -2 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1.62 EUR
Perte consécutive maximale: -3.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 106
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
FPMarketsSC-Live
2.76 × 707
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 1544
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 409
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.36 × 36
ValutradesSeychelles-Live
3.43 × 7
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.92 × 899
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 plus...
Aucun avis
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
