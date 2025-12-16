SignaleKategorien
Valentin Woite

CORE 9

Valentin Woite
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
342
Gewinntrades:
242 (70.76%)
Verlusttrades:
100 (29.24%)
Bester Trade:
37.51 EUR
Schlechtester Trade:
-104.28 EUR
Bruttoprofit:
519.01 EUR (31 642 pips)
Bruttoverlust:
-671.49 EUR (39 083 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (44.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.42 EUR (32)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
98.07%
Max deposit load:
64.27%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
173 (50.58%)
Short-Positionen:
169 (49.42%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.45 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.14 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.71 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-443.92 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-443.92 EUR (20)
Wachstum pro Monat :
-33.54%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
152.48 EUR
Maximaler:
464.31 EUR (57.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.24% (465.20 EUR)
Kapital:
76.51% (609.48 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.51 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -443.92 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.86 × 793
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.24 × 38
FusionMarkets-Live
3.64 × 21109
RoboForex-ECN
4.13 × 1560
Darwinex-Live
4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2838
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
noch 79 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CORE 9
999 USD pro Monat
-30%
0
0
USD
348
EUR
5
89%
342
70%
98%
0.77
-0.45
EUR
77%
1:500
Kopieren

