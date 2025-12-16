シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CORE 9
Valentin Woite

CORE 9

Valentin Woite
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
342
利益トレード:
242 (70.76%)
損失トレード:
100 (29.24%)
ベストトレード:
37.51 EUR
最悪のトレード:
-104.28 EUR
総利益:
519.01 EUR (31 642 pips)
総損失:
-671.49 EUR (39 083 pips)
最大連続の勝ち:
32 (44.42 EUR)
最大連続利益:
44.42 EUR (32)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
98.07%
最大入金額:
64.27%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
173 (50.58%)
短いトレード:
169 (49.42%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-0.45 EUR
平均利益:
2.14 EUR
平均損失:
-6.71 EUR
最大連続の負け:
20 (-443.92 EUR)
最大連続損失:
-443.92 EUR (20)
月間成長:
-33.54%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
152.48 EUR
最大の:
464.31 EUR (57.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.24% (465.20 EUR)
エクイティによる:
76.51% (609.48 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.51 EUR
最悪のトレード: -104 EUR
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +44.42 EUR
最大連続損失: -443.92 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.86 × 793
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.24 × 38
FusionMarkets-Live
3.64 × 21109
RoboForex-ECN
4.13 × 1560
Darwinex-Live
4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2838
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 より多く...
レビューなし
2026.01.15 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
