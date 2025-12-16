信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CORE 9
Valentin Woite

CORE 9

Valentin Woite
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
342
盈利交易:
242 (70.76%)
亏损交易:
100 (29.24%)
最好交易:
37.51 EUR
最差交易:
-104.28 EUR
毛利:
519.01 EUR (31 642 pips)
毛利亏损:
-671.49 EUR (39 083 pips)
最大连续赢利:
32 (44.42 EUR)
最大连续盈利:
44.42 EUR (32)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
98.07%
最大入金加载:
64.27%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.33
长期交易:
173 (50.58%)
短期交易:
169 (49.42%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-0.45 EUR
平均利润:
2.14 EUR
平均损失:
-6.71 EUR
最大连续失误:
20 (-443.92 EUR)
最大连续亏损:
-443.92 EUR (20)
每月增长:
-33.54%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
152.48 EUR
最大值:
464.31 EUR (57.19%)
相对跌幅:
结余:
57.24% (465.20 EUR)
净值:
76.51% (609.48 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 20
USDCAD 20
USDJPY 20
CADJPY 18
NZDJPY 17
EURUSD 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
NZDUSD 15
EURJPY 15
EURAUD 14
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDNZD 11
GBPCHF 11
AUDCAD 10
AUDCHF 10
NZDCAD 8
USDSGD 8
CADCHF 8
USDCHF 7
SGDJPY 7
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 6
AUDSGD 5
EURNZD 5
XAUUSD 5
NZDSGD 4
EURSGD 4
NZDCHF 4
HKDJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 27
USDCAD 15
USDJPY 22
CADJPY 16
NZDJPY 16
EURUSD -6
AUDJPY 22
AUDUSD 20
NZDUSD -3
EURJPY 18
EURAUD -378
EURGBP 16
CHFJPY 0
AUDNZD -33
GBPCHF -32
AUDCAD 8
AUDCHF -26
NZDCAD 2
USDSGD 7
CADCHF 14
USDCHF 11
SGDJPY 21
EURCAD 4
GBPAUD 6
EURCHF 9
AUDSGD 6
EURNZD 9
XAUUSD 27
NZDSGD 4
EURSGD 6
NZDCHF 7
HKDJPY -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 780
USDCAD 798
USDJPY 433
CADJPY 165
NZDJPY 981
EURUSD -195
AUDJPY 654
AUDUSD 1.5K
NZDUSD -700
EURJPY 96
EURAUD -15K
EURGBP 955
CHFJPY -557
AUDNZD -3.3K
GBPCHF -541
AUDCAD 622
AUDCHF -825
NZDCAD 177
USDSGD 797
CADCHF 822
USDCHF 662
SGDJPY -413
EURCAD 391
GBPAUD 539
EURCHF 586
AUDSGD 393
EURNZD 416
XAUUSD 1.4K
NZDSGD 302
EURSGD 451
NZDCHF 402
HKDJPY -43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.51 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +44.42 EUR
最大连续亏损: -443.92 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.93 × 135
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 183
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.86 × 793
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.24 × 38
FusionMarkets-Live
3.64 × 21109
RoboForex-ECN
4.13 × 1560
Darwinex-Live
4.61 × 1037
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2838
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.15 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 11:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CORE 9
每月999 USD
-30%
0
0
USD
348
EUR
5
89%
342
70%
98%
0.77
-0.45
EUR
77%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载