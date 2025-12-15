SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SG28
Petr Sokolov

SG28

Petr Sokolov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
4.05 USD
En kötü işlem:
-0.10 USD
Brüt kâr:
4.05 USD (86 pips)
Brüt zarar:
-0.10 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (4.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
39.50
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
40.50
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-0.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.10 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDb 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDb 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDb 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.05 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol