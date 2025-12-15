SeñalesSecciones
Petr Sokolov

SG28

Petr Sokolov
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
AMarkets-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
3 (21.42%)
Transacciones Irrentables:
11 (78.57%)
Mejor transacción:
8.55 USD
Peor transacción:
-4.05 USD
Beneficio Bruto:
16.10 USD (335 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.99 USD (14 664 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (8.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.55 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Actividad comercial:
18.00%
Carga máxima del depósito:
47.66%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
2 (14.29%)
Transacciones Cortas:
12 (85.71%)
Factor de Beneficio:
0.58
Beneficio Esperado:
-0.85 USD
Beneficio medio:
5.37 USD
Pérdidas medias:
-2.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-21.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.69 USD (8)
Crecimiento al mes:
-4.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.44 USD
Máxima:
24.49 USD (8.64%)
Reducción relativa:
De balance:
8.64% (24.49 USD)
De fondos:
2.69% (7.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDb 7
GBPUSDb 4
Nasdaq100 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDb -2
GBPUSDb -3
Nasdaq100 -7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDb -13
GBPUSDb -30
Nasdaq100 -14K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.55 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +8.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
