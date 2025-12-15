SinaisSeções
Petr Sokolov

SG28

Petr Sokolov
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
AMarkets-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
3 (21.42%)
Negociações com perda:
11 (78.57%)
Melhor negociação:
8.55 USD
Pior negociação:
-4.05 USD
Lucro bruto:
16.10 USD (335 pips)
Perda bruta:
-27.99 USD (14 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (8.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
18.00%
Depósito máximo carregado:
47.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
2 (14.29%)
Negociações curtas:
12 (85.71%)
Fator de lucro:
0.58
Valor esperado:
-0.85 USD
Lucro médio:
5.37 USD
Perda média:
-2.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-21.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.69 USD (8)
Crescimento mensal:
-4.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.44 USD
Máximo:
24.49 USD (8.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.64% (24.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.69% (7.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDb 7
GBPUSDb 4
Nasdaq100 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDb -2
GBPUSDb -3
Nasdaq100 -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDb -13
GBPUSDb -30
Nasdaq100 -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.55 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +8.55 USD
Máxima perda consecutiva: -21.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
