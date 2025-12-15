- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
3 (21.42%)
Negociações com perda:
11 (78.57%)
Melhor negociação:
8.55 USD
Pior negociação:
-4.05 USD
Lucro bruto:
16.10 USD (335 pips)
Perda bruta:
-27.99 USD (14 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (8.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
18.00%
Depósito máximo carregado:
47.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
2 (14.29%)
Negociações curtas:
12 (85.71%)
Fator de lucro:
0.58
Valor esperado:
-0.85 USD
Lucro médio:
5.37 USD
Perda média:
-2.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-21.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.69 USD (8)
Crescimento mensal:
-4.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.44 USD
Máximo:
24.49 USD (8.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.64% (24.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.69% (7.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|7
|GBPUSDb
|4
|Nasdaq100
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDb
|-2
|GBPUSDb
|-3
|Nasdaq100
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDb
|-13
|GBPUSDb
|-30
|Nasdaq100
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.55 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +8.55 USD
Máxima perda consecutiva: -21.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
2
0%
14
21%
18%
0.57
-0.85
USD
USD
9%
1:100