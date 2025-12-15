- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
16 (43.24%)
손실 거래:
21 (56.76%)
최고의 거래:
8.55 USD
최악의 거래:
-4.20 USD
총 수익:
72.14 USD (1 795 pips)
총 손실:
-61.63 USD (15 450 pips)
연속 최대 이익:
6 (31.11 USD)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
14.64%
최대 입금량:
51.53%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
8 (21.62%)
숏(주식차입매도):
29 (78.38%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
4.51 USD
평균 손실:
-2.93 USD
연속 최대 손실:
8 (-21.69 USD)
월별 성장률:
3.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.44 USD
최대한의:
24.49 USD (8.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.64% (24.49 USD)
자본금별:
3.28% (9.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|30
|GBPUSDb
|4
|Nasdaq100
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDb
|20
|GBPUSDb
|-3
|Nasdaq100
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDb
|661
|GBPUSDb
|-30
|Nasdaq100
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.55 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +31.11 USD
연속 최대 손실: -21.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
