シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SG28
Petr Sokolov

SG28

Petr Sokolov
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
AMarkets-Real
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
3 (21.42%)
損失トレード:
11 (78.57%)
ベストトレード:
8.55 USD
最悪のトレード:
-4.05 USD
総利益:
16.10 USD (335 pips)
総損失:
-27.99 USD (14 664 pips)
最大連続の勝ち:
1 (8.55 USD)
最大連続利益:
8.55 USD (1)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
18.00%
最大入金額:
47.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.49
長いトレード:
2 (14.29%)
短いトレード:
12 (85.71%)
プロフィットファクター:
0.58
期待されたペイオフ:
-0.85 USD
平均利益:
5.37 USD
平均損失:
-2.54 USD
最大連続の負け:
8 (-21.69 USD)
最大連続損失:
-21.69 USD (8)
月間成長:
-4.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.44 USD
最大の:
24.49 USD (8.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.64% (24.49 USD)
エクイティによる:
2.69% (7.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDb 7
GBPUSDb 4
Nasdaq100 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDb -2
GBPUSDb -3
Nasdaq100 -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDb -13
GBPUSDb -30
Nasdaq100 -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.55 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +8.55 USD
最大連続損失: -21.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SG28
33 USD/月
-4%
0
0
USD
267
USD
2
0%
14
21%
18%
0.57
-0.85
USD
9%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください