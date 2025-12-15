- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
3 (21.42%)
損失トレード:
11 (78.57%)
ベストトレード:
8.55 USD
最悪のトレード:
-4.05 USD
総利益:
16.10 USD (335 pips)
総損失:
-27.99 USD (14 664 pips)
最大連続の勝ち:
1 (8.55 USD)
最大連続利益:
8.55 USD (1)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
18.00%
最大入金額:
47.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.49
長いトレード:
2 (14.29%)
短いトレード:
12 (85.71%)
プロフィットファクター:
0.58
期待されたペイオフ:
-0.85 USD
平均利益:
5.37 USD
平均損失:
-2.54 USD
最大連続の負け:
8 (-21.69 USD)
最大連続損失:
-21.69 USD (8)
月間成長:
-4.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.44 USD
最大の:
24.49 USD (8.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.64% (24.49 USD)
エクイティによる:
2.69% (7.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|7
|GBPUSDb
|4
|Nasdaq100
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDb
|-2
|GBPUSDb
|-3
|Nasdaq100
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDb
|-13
|GBPUSDb
|-30
|Nasdaq100
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.55 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +8.55 USD
最大連続損失: -21.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
