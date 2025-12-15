- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
5 (31.25%)
Убыточных трейдов:
11 (68.75%)
Лучший трейд:
8.55 USD
Худший трейд:
-4.05 USD
Общая прибыль:
27.98 USD (641 pips)
Общий убыток:
-27.99 USD (14 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (20.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
16.81%
Макс. загрузка депозита:
47.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.00
Длинных трейдов:
4 (25.00%)
Коротких трейдов:
12 (75.00%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.00 USD
Средняя прибыль:
5.60 USD
Средний убыток:
-2.54 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-21.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.69 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.44 USD
Максимальная:
24.49 USD (8.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.64% (24.49 USD)
По эквити:
2.69% (7.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|9
|GBPUSDb
|4
|Nasdaq100
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDb
|10
|GBPUSDb
|-3
|Nasdaq100
|-7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDb
|293
|GBPUSDb
|-30
|Nasdaq100
|-14K
Лучший трейд: +8.55 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.43 USD
Макс. убыток в серии: -21.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
