- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
4.05 USD
最差交易:
-4.05 USD
毛利:
7.55 USD (160 pips)
毛利亏损:
-21.89 USD (14 552 pips)
最大连续赢利:
1 (4.05 USD)
最大连续盈利:
4.05 USD (1)
夏普比率:
-0.46
交易活动:
7.79%
最大入金加载:
47.66%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.66
长期交易:
2 (18.18%)
短期交易:
9 (81.82%)
利润因子:
0.34
预期回报:
-1.30 USD
平均利润:
3.78 USD
平均损失:
-2.43 USD
最大连续失误:
8 (-21.69 USD)
最大连续亏损:
-21.69 USD (8)
每月增长:
-5.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.64 USD
最大值:
21.69 USD (7.65%)
相对跌幅:
结余:
7.65% (21.69 USD)
净值:
2.69% (7.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|4
|EURUSDb
|4
|Nasdaq100
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDb
|-3
|EURUSDb
|-5
|Nasdaq100
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDb
|-30
|EURUSDb
|-76
|Nasdaq100
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.05 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4.05 USD
最大连续亏损: -21.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
-5%
0
0
USD
USD
265
USD
USD
2
0%
11
18%
8%
0.34
-1.30
USD
USD
8%
1:100