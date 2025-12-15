信号部分
Petr Sokolov

SG28

Petr Sokolov
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 -5%
AMarkets-Real
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
4.05 USD
最差交易:
-4.05 USD
毛利:
7.55 USD (160 pips)
毛利亏损:
-21.89 USD (14 552 pips)
最大连续赢利:
1 (4.05 USD)
最大连续盈利:
4.05 USD (1)
夏普比率:
-0.46
交易活动:
7.79%
最大入金加载:
47.66%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.66
长期交易:
2 (18.18%)
短期交易:
9 (81.82%)
利润因子:
0.34
预期回报:
-1.30 USD
平均利润:
3.78 USD
平均损失:
-2.43 USD
最大连续失误:
8 (-21.69 USD)
最大连续亏损:
-21.69 USD (8)
每月增长:
-5.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.64 USD
最大值:
21.69 USD (7.65%)
相对跌幅:
结余:
7.65% (21.69 USD)
净值:
2.69% (7.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDb 4
EURUSDb 4
Nasdaq100 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDb -3
EURUSDb -5
Nasdaq100 -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDb -30
EURUSDb -76
Nasdaq100 -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.05 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4.05 USD
最大连续亏损: -21.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
