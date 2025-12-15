- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
4.05 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
4.05 USD (86 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
39.50
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
40.50
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.10 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.10 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDb
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDb
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.05 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
