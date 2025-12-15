- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (56.10%)
En iyi işlem:
1 432.80 USD
En kötü işlem:
-400.00 USD
Brüt kâr:
13 905.67 USD (94 937 pips)
Brüt zarar:
-7 580.00 USD (46 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2 000.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 160.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.26
Alış işlemleri:
25 (60.98%)
Satış işlemleri:
16 (39.02%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
154.28 USD
Ortalama kâr:
772.54 USD
Ortalama zarar:
-329.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 800.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 800.00 USD (7)
Aylık büyüme:
11.97%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 800.00 USD (19.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|40
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|6.3K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|48K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 432.80 USD
En kötü işlem: -400 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 000.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 800.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok