Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Trending

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 60%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
21 (42.00%)
Negociações com perda:
29 (58.00%)
Melhor negociação:
1 432.80 USD
Pior negociação:
-500.00 USD
Lucro bruto:
16 365.67 USD (107 237 pips)
Perda bruta:
-10 380.00 USD (58 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2 000.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 160.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
33.89%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
34 (68.00%)
Negociações curtas:
16 (32.00%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
119.71 USD
Lucro médio:
779.32 USD
Perda média:
-357.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 800.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 800.00 USD (7)
Crescimento mensal:
31.24%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 800.00 USD (19.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.20% (2 800.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (458.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 49
AUDCAD-STD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD 6K
AUDCAD-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD 48K
AUDCAD-STD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 432.80 USD
Pior negociação: -500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 000.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2 800.00 USD

Sem dados

2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
