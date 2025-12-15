- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
21 (42.00%)
Negociações com perda:
29 (58.00%)
Melhor negociação:
1 432.80 USD
Pior negociação:
-500.00 USD
Lucro bruto:
16 365.67 USD (107 237 pips)
Perda bruta:
-10 380.00 USD (58 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2 000.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 160.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
33.89%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
34 (68.00%)
Negociações curtas:
16 (32.00%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
119.71 USD
Lucro médio:
779.32 USD
Perda média:
-357.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 800.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 800.00 USD (7)
Crescimento mensal:
31.24%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 800.00 USD (19.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.20% (2 800.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (458.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|49
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|6K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|48K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 432.80 USD
Pior negociação: -500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 000.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2 800.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
60%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
12
94%
50
42%
34%
1.57
119.71
USD
USD
19%
1:500