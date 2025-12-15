- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
22 (40.00%)
손실 거래:
33 (60.00%)
최고의 거래:
1 432.80 USD
최악의 거래:
-500.00 USD
총 수익:
17 335.87 USD (112 088 pips)
총 손실:
-12 080.00 USD (66 800 pips)
연속 최대 이익:
5 (2 000.00 USD)
연속 최대 이익:
3 160.00 USD (3)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
27.67%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
38 (69.09%)
숏(주식차입매도):
17 (30.91%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
95.56 USD
평균 이익:
787.99 USD
평균 손실:
-366.06 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 700.00 USD)
연속 최대 손실:
-3 700.00 USD (8)
월별 성장률:
4.92%
연간 예측:
59.73%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 700.00 USD (20.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.57% (3 700.00 USD)
자본금별:
2.69% (429.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|54
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-STD
|5.3K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-STD
|45K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 432.80 USD
최악의 거래: -500 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 000.00 USD
연속 최대 손실: -3 700.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
