Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Trending

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 55%
VTMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
21 (41.17%)
Verlusttrades:
30 (58.82%)
Bester Trade:
1 432.80 USD
Schlechtester Trade:
-500.00 USD
Bruttoprofit:
16 365.67 USD (107 237 pips)
Bruttoverlust:
-10 880.00 USD (60 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (2 000.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 160.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
33.89%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.96
Long-Positionen:
34 (66.67%)
Short-Positionen:
17 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
107.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
779.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-362.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-2 800.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 800.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
31.46%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 800.00 USD (19.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.20% (2 800.00 USD)
Kapital:
2.69% (429.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 50
AUDCAD-STD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 5.5K
AUDCAD-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 46K
AUDCAD-STD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 432.80 USD
Schlechtester Trade: -500 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 000.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 800.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
