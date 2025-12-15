- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
21 (42.00%)
損失トレード:
29 (58.00%)
ベストトレード:
1 432.80 USD
最悪のトレード:
-500.00 USD
総利益:
16 365.67 USD (107 237 pips)
総損失:
-10 380.00 USD (58 800 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2 000.00 USD)
最大連続利益:
3 160.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
33.89%
最大入金額:
2.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
2.14
長いトレード:
34 (68.00%)
短いトレード:
16 (32.00%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
119.71 USD
平均利益:
779.32 USD
平均損失:
-357.93 USD
最大連続の負け:
7 (-2 800.00 USD)
最大連続損失:
-2 800.00 USD (7)
月間成長:
31.24%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 800.00 USD (19.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.20% (2 800.00 USD)
エクイティによる:
2.55% (458.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|49
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|6K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|48K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 432.80 USD
最悪のトレード: -500 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2 000.00 USD
最大連続損失: -2 800.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
