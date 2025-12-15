- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
21 (42.85%)
亏损交易:
28 (57.14%)
最好交易:
1 432.80 USD
最差交易:
-500.00 USD
毛利:
16 365.67 USD (107 237 pips)
毛利亏损:
-9 880.00 USD (56 800 pips)
最大连续赢利:
5 (2 000.00 USD)
最大连续盈利:
3 160.00 USD (3)
夏普比率:
0.25
交易活动:
44.10%
最大入金加载:
2.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.32
长期交易:
33 (67.35%)
短期交易:
16 (32.65%)
利润因子:
1.66
预期回报:
132.36 USD
平均利润:
779.32 USD
平均损失:
-352.86 USD
最大连续失误:
7 (-2 800.00 USD)
最大连续亏损:
-2 800.00 USD (7)
每月增长:
23.21%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 800.00 USD (19.20%)
相对跌幅:
结余:
19.20% (2 800.00 USD)
净值:
2.55% (458.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|48
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|6.5K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|50K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 432.80 USD
最差交易: -500 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 000.00 USD
最大连续亏损: -2 800.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月30 USD
65%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
11
93%
49
42%
44%
1.65
132.36
USD
USD
19%
1:500