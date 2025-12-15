- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
21 (42.85%)
Убыточных трейдов:
28 (57.14%)
Лучший трейд:
1 432.80 USD
Худший трейд:
-500.00 USD
Общая прибыль:
16 365.67 USD (107 237 pips)
Общий убыток:
-9 880.00 USD (56 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 000.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 160.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
44.10%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
33 (67.35%)
Коротких трейдов:
16 (32.65%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
132.36 USD
Средняя прибыль:
779.32 USD
Средний убыток:
-352.86 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 800.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 800.00 USD (7)
Прирост в месяц:
23.21%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 800.00 USD (19.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.20% (2 800.00 USD)
По эквити:
2.55% (458.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|48
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|6.5K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|50K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +1 432.80 USD
Худший трейд: -500 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 000.00 USD
Макс. убыток в серии: -2 800.00 USD
