Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Trending

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 65%
VTMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
21 (42.85%)
Убыточных трейдов:
28 (57.14%)
Лучший трейд:
1 432.80 USD
Худший трейд:
-500.00 USD
Общая прибыль:
16 365.67 USD (107 237 pips)
Общий убыток:
-9 880.00 USD (56 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 000.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 160.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
44.10%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
33 (67.35%)
Коротких трейдов:
16 (32.65%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
132.36 USD
Средняя прибыль:
779.32 USD
Средний убыток:
-352.86 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 800.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 800.00 USD (7)
Прирост в месяц:
23.21%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 800.00 USD (19.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.20% (2 800.00 USD)
По эквити:
2.55% (458.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 48
AUDCAD-STD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 6.5K
AUDCAD-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 50K
AUDCAD-STD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 432.80 USD
Худший трейд: -500 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 000.00 USD
Макс. убыток в серии: -2 800.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuanin Trending
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
16K
USD
11
93%
49
42%
44%
1.65
132.36
USD
19%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.