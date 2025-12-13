- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Stop guessing the market. Start copying professional trades in real time.
Our Copy Trading Signals give you instant access to expertly executed trades on major markets like BTCUSD—with zero manual effort. Every trade is backed by proven strategies, precision entries, and strict risk management.
✅ Real-time trade execution
✅ Clear stop loss & take profit levels
✅ Capital-protection focused strategy
✅ Perfect for beginners & busy traders
All you need to do is connect your account, choose your risk level, and let the system work for you.
