Sinyaller / MetaTrader 4 / AFFJ9977
Anggun Budianto

AFFJ9977

Anggun Budianto
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
18 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (64.00%)
En iyi işlem:
151.72 USD
En kötü işlem:
-153.83 USD
Brüt kâr:
2 481.97 USD (83 537 pips)
Brüt zarar:
-3 411.50 USD (112 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (416.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
416.10 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
33 (66.00%)
Satış işlemleri:
17 (34.00%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-18.59 USD
Ortalama kâr:
137.89 USD
Ortalama zarar:
-106.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 026.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 026.81 USD (9)
Aylık büyüme:
-18.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 915.65 USD
Maksimum:
1 915.65 USD (38.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.31% (1 915.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -930
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.72 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +416.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 026.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 daha fazla...
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
İnceleme yok
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
