Anggun Budianto

AFFJ9977

Anggun Budianto
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
31 (44.28%)
Убыточных трейдов:
39 (55.71%)
Лучший трейд:
151.72 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 142.78 USD (139 603 pips)
Общий убыток:
-4 018.24 USD (132 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (990.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
990.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.82%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
45 (64.29%)
Коротких трейдов:
25 (35.71%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
133.64 USD
Средний убыток:
-103.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 026.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 026.81 USD (9)
Прирост в месяц:
2.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 915.65 USD
Максимальная:
1 915.65 USD (38.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.31% (1 915.65 USD)
По эквити:
4.57% (206.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 125
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.72 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +990.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 026.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Нет отзывов
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
