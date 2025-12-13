- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
31 (44.28%)
Убыточных трейдов:
39 (55.71%)
Лучший трейд:
151.72 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 142.78 USD (139 603 pips)
Общий убыток:
-4 018.24 USD (132 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (990.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
990.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
88.82%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
45 (64.29%)
Коротких трейдов:
25 (35.71%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
133.64 USD
Средний убыток:
-103.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 026.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 026.81 USD (9)
Прирост в месяц:
2.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 915.65 USD
Максимальная:
1 915.65 USD (38.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.31% (1 915.65 USD)
По эквити:
4.57% (206.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|125
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.72 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +990.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 026.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
4
0%
70
44%
89%
1.03
1.78
USD
USD
38%
1:50