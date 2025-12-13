SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFFJ9977
Anggun Budianto

AFFJ9977

Anggun Budianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
39 (45.88%)
Verlusttrades:
46 (54.12%)
Bester Trade:
151.72 USD
Schlechtester Trade:
-154.56 USD
Bruttoprofit:
5 009.05 USD (168 750 pips)
Bruttoverlust:
-4 842.96 USD (159 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (990.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
990.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
91.89%
Max deposit load:
5.34%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.09
Long-Positionen:
53 (62.35%)
Short-Positionen:
32 (37.65%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
128.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-105.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 026.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 026.81 USD (9)
Wachstum pro Monat :
3.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 915.65 USD
Maximaler:
1 915.65 USD (38.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.31% (1 915.65 USD)
Kapital:
4.57% (206.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 166
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +151.72 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +990.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 026.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Keine Bewertungen
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AFFJ9977
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
5.2K
USD
5
0%
85
45%
92%
1.03
1.95
USD
38%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.