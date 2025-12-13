- 成長
トレード:
75
利益トレード:
34 (45.33%)
損失トレード:
41 (54.67%)
ベストトレード:
151.72 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
4 527.72 USD (152 593 pips)
総損失:
-4 262.79 USD (140 699 pips)
最大連続の勝ち:
8 (990.25 USD)
最大連続利益:
990.25 USD (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
90.85%
最大入金額:
5.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
48 (64.00%)
短いトレード:
27 (36.00%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
3.53 USD
平均利益:
133.17 USD
平均損失:
-103.97 USD
最大連続の負け:
9 (-1 026.81 USD)
最大連続損失:
-1 026.81 USD (9)
月間成長:
5.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 915.65 USD
最大の:
1 915.65 USD (38.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.31% (1 915.65 USD)
エクイティによる:
4.57% (206.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|265
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.72 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +990.25 USD
最大連続損失: -1 026.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
4
0%
75
45%
91%
1.06
3.53
USD
USD
38%
1:50