Anggun Budianto

AFFJ9977

Anggun Budianto
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
34 (45.33%)
Negociações com perda:
41 (54.67%)
Melhor negociação:
151.72 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
4 527.72 USD (152 593 pips)
Perda bruta:
-4 262.79 USD (140 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (990.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
990.25 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.85%
Depósito máximo carregado:
5.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
48 (64.00%)
Negociações curtas:
27 (36.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
3.53 USD
Lucro médio:
133.17 USD
Perda média:
-103.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 026.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 026.81 USD (9)
Crescimento mensal:
5.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 915.65 USD
Máximo:
1 915.65 USD (38.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.31% (1 915.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.57% (206.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 265
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.72 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +990.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 026.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Sem comentários
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
