Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.20 × 109 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 Exness-Real17 0.22 × 369 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ThreeTrader-Live 0.39 × 145 Tickmill-Live10 0.40 × 5 RoboForex-ECN 0.41 × 603 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live19 0.57 × 7 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 AxioryAsia-02Live 0.75 × 8 Alpari-Pro.ECN2 0.78 × 114 ICMarketsSC-Live08 0.88 × 16 44 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya