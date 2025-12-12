- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
28 (56.00%)
亏损交易:
22 (44.00%)
最好交易:
30.35 USD
最差交易:
-22.42 USD
毛利:
216.02 USD (13 944 pips)
毛利亏损:
-186.75 USD (8 767 pips)
最大连续赢利:
6 (28.14 USD)
最大连续盈利:
60.17 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
49.75%
最大入金加载:
22.96%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.52
长期交易:
31 (62.00%)
短期交易:
19 (38.00%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
7.72 USD
平均损失:
-8.49 USD
最大连续失误:
4 (-56.74 USD)
最大连续亏损:
-56.74 USD (4)
每月增长:
11.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
56.74 USD (51.80%)
相对跌幅:
结余:
51.80% (56.74 USD)
净值:
33.61% (34.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.35 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +28.14 USD
最大连续亏损: -56.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
没有评论
每月30 USD
56%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
USD
52%
1:500