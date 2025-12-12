信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lazy trader
Nikolay Gerasimchyk

Lazy trader

Nikolay Gerasimchyk
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 56%
RoboForex-ECN-3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
50
盈利交易:
28 (56.00%)
亏损交易:
22 (44.00%)
最好交易:
30.35 USD
最差交易:
-22.42 USD
毛利:
216.02 USD (13 944 pips)
毛利亏损:
-186.75 USD (8 767 pips)
最大连续赢利:
6 (28.14 USD)
最大连续盈利:
60.17 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
49.75%
最大入金加载:
22.96%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.52
长期交易:
31 (62.00%)
短期交易:
19 (38.00%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
7.72 USD
平均损失:
-8.49 USD
最大连续失误:
4 (-56.74 USD)
最大连续亏损:
-56.74 USD (4)
每月增长:
11.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
56.74 USD (51.80%)
相对跌幅:
结余:
51.80% (56.74 USD)
净值:
33.61% (34.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 32
EURUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.35 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +28.14 USD
最大连续亏损: -56.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
44 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
没有评论
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 17:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lazy trader
每月30 USD
56%
0
0
USD
81
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
52%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载