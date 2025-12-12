シグナルセクション
Lazy trader

Nikolay Gerasimchyk
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
28 (56.00%)
損失トレード:
22 (44.00%)
ベストトレード:
30.35 USD
最悪のトレード:
-22.42 USD
総利益:
216.02 USD (13 944 pips)
総損失:
-186.75 USD (8 767 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.14 USD)
最大連続利益:
60.17 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
49.75%
最大入金額:
22.96%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
31 (62.00%)
短いトレード:
19 (38.00%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
7.72 USD
平均損失:
-8.49 USD
最大連続の負け:
4 (-56.74 USD)
最大連続損失:
-56.74 USD (4)
月間成長:
11.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
56.74 USD (51.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.80% (56.74 USD)
エクイティによる:
33.61% (34.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 32
EURUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.35 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +28.14 USD
最大連続損失: -56.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
44 より多く...
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
レビューなし
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 17:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください