- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
28 (56.00%)
損失トレード:
22 (44.00%)
ベストトレード:
30.35 USD
最悪のトレード:
-22.42 USD
総利益:
216.02 USD (13 944 pips)
総損失:
-186.75 USD (8 767 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.14 USD)
最大連続利益:
60.17 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
49.75%
最大入金額:
22.96%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
31 (62.00%)
短いトレード:
19 (38.00%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
7.72 USD
平均損失:
-8.49 USD
最大連続の負け:
4 (-56.74 USD)
最大連続損失:
-56.74 USD (4)
月間成長:
11.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
56.74 USD (51.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.80% (56.74 USD)
エクイティによる:
33.61% (34.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.35 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +28.14 USD
最大連続損失: -56.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
56%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
USD
52%
1:500