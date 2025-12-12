- Прирост
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
28 (56.00%)
Убыточных трейдов:
22 (44.00%)
Лучший трейд:
30.35 USD
Худший трейд:
-22.42 USD
Общая прибыль:
216.02 USD (13 944 pips)
Общий убыток:
-186.75 USD (8 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
49.75%
Макс. загрузка депозита:
22.96%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
31 (62.00%)
Коротких трейдов:
19 (38.00%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-8.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.74 USD (4)
Прирост в месяц:
11.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.74 USD (51.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.80% (56.74 USD)
По эквити:
33.61% (34.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.35 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +28.14 USD
Макс. убыток в серии: -56.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
еще 44...
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
USD
52%
1:500