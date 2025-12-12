СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lazy trader
Nikolay Gerasimchyk

Lazy trader

Nikolay Gerasimchyk
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
28 (56.00%)
Убыточных трейдов:
22 (44.00%)
Лучший трейд:
30.35 USD
Худший трейд:
-22.42 USD
Общая прибыль:
216.02 USD (13 944 pips)
Общий убыток:
-186.75 USD (8 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
49.75%
Макс. загрузка депозита:
22.96%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
31 (62.00%)
Коротких трейдов:
19 (38.00%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-8.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.74 USD (4)
Прирост в месяц:
11.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.74 USD (51.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.80% (56.74 USD)
По эквити:
33.61% (34.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 32
EURUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.35 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +28.14 USD
Макс. убыток в серии: -56.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
еще 44...
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
Нет отзывов
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 17:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lazy trader
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
81
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
52%
1:500
Копировать

