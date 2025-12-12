- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
18 (58.06%)
Loss Trade:
13 (41.94%)
Best Trade:
12.91 USD
Worst Trade:
-9.97 USD
Profitto lordo:
108.81 USD (7 245 pips)
Perdita lorda:
-79.19 USD (4 460 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
6.05 USD
Perdita media:
-6.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.05 USD (2)
Crescita mensile:
47.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.05 USD (21.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.91 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.14 USD
Massima perdita consecutiva: -6.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
Manual trading using a clear algorithm with predefined stop loss and take profit levels
