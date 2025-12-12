SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lazy trader
Nikolay Gerasimchyk

Lazy trader

Nikolay Gerasimchyk
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
RoboForex-ECN-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
28 (56.00%)
Negociações com perda:
22 (44.00%)
Melhor negociação:
30.35 USD
Pior negociação:
-22.42 USD
Lucro bruto:
216.02 USD (13 944 pips)
Perda bruta:
-186.75 USD (8 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.17 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
49.75%
Depósito máximo carregado:
22.96%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
31 (62.00%)
Negociações curtas:
19 (38.00%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
7.72 USD
Perda média:
-8.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.74 USD (4)
Crescimento mensal:
11.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
56.74 USD (51.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.80% (56.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.61% (34.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 32
EURUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.35 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +28.14 USD
Máxima perda consecutiva: -56.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
44 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
Sem comentários
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 17:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lazy trader
30 USD por mês
56%
0
0
USD
81
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
52%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.