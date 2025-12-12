- Crescimento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
28 (56.00%)
Negociações com perda:
22 (44.00%)
Melhor negociação:
30.35 USD
Pior negociação:
-22.42 USD
Lucro bruto:
216.02 USD (13 944 pips)
Perda bruta:
-186.75 USD (8 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.17 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
49.75%
Depósito máximo carregado:
22.96%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
31 (62.00%)
Negociações curtas:
19 (38.00%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
7.72 USD
Perda média:
-8.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.74 USD (4)
Crescimento mensal:
11.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
56.74 USD (51.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.80% (56.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.61% (34.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.35 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +28.14 USD
Máxima perda consecutiva: -56.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
