- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
28 (56.00%)
Transacciones Irrentables:
22 (44.00%)
Mejor transacción:
30.35 USD
Peor transacción:
-22.42 USD
Beneficio Bruto:
216.02 USD (13 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-186.75 USD (8 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (28.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
49.75%
Carga máxima del depósito:
22.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
31 (62.00%)
Transacciones Cortas:
19 (38.00%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
7.72 USD
Pérdidas medias:
-8.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-56.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.74 USD (4)
Crecimiento al mes:
11.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
56.74 USD (51.80%)
Reducción relativa:
De balance:
51.80% (56.74 USD)
De fondos:
33.61% (34.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.35 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +28.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
otros 44...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
56%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
USD
52%
1:500