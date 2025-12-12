SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lazy trader
Nikolay Gerasimchyk

Lazy trader

Nikolay Gerasimchyk
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
28 (56.00%)
Transacciones Irrentables:
22 (44.00%)
Mejor transacción:
30.35 USD
Peor transacción:
-22.42 USD
Beneficio Bruto:
216.02 USD (13 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-186.75 USD (8 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (28.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
49.75%
Carga máxima del depósito:
22.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
31 (62.00%)
Transacciones Cortas:
19 (38.00%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
7.72 USD
Pérdidas medias:
-8.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-56.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.74 USD (4)
Crecimiento al mes:
11.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
56.74 USD (51.80%)
Reducción relativa:
De balance:
51.80% (56.74 USD)
De fondos:
33.61% (34.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 32
EURUSD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.35 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +28.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
otros 44...
Manual trading strategy. Trading is carried out with a predetermined take profit and stop loss level. For the first three months, trading was carried out to maximize profit with a risk of 6%. From the beginning of 2026, the risk per trade will be reduced to a conservative level of 2-3%.
No hay comentarios
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 17:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lazy trader
30 USD al mes
56%
0
0
USD
81
USD
11
0%
50
56%
50%
1.15
0.59
USD
52%
1:500
