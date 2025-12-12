- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-1.27 USD
Brüt kâr:
9.01 USD (898 pips)
Brüt zarar:
-1.66 USD (154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.51 USD (3)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
5.43
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.27 USD (1)
Aylık büyüme:
3.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.27 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (1.27 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
forextradehelper.com
İnceleme yok