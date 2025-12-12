- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
11 (68.75%)
Negociações com perda:
5 (31.25%)
Melhor negociação:
1.78 USD
Pior negociação:
-1.27 USD
Lucro bruto:
10.69 USD (1 065 pips)
Perda bruta:
-1.99 USD (187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (4.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.19 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
7.49%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.85
Negociações longas:
5 (31.25%)
Negociações curtas:
11 (68.75%)
Fator de lucro:
5.37
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
0.97 USD
Perda média:
-0.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.27 USD (1)
Crescimento mensal:
1.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.27 USD (0.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (1.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.91% (3.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|928
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.78 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4.19 USD
Máxima perda consecutiva: -1.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
