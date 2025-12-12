시그널섹션
Jin Luo

FTH200USD

Jin Luo
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20
이익 거래:
13 (65.00%)
손실 거래:
7 (35.00%)
최고의 거래:
1.78 USD
최악의 거래:
-1.27 USD
총 수익:
12.86 USD (1 281 pips)
총 손실:
-2.45 USD (232 pips)
연속 최대 이익:
5 (4.19 USD)
연속 최대 이익:
4.19 USD (5)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
5.36%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
8.20
롱(주식매수):
7 (35.00%)
숏(주식차입매도):
13 (65.00%)
수익 요인:
5.25
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.99 USD
평균 손실:
-0.35 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.43 USD)
연속 최대 손실:
-1.27 USD (1)
월별 성장률:
2.72%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.27 USD (0.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.62% (1.27 USD)
자본금별:
1.91% (3.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.78 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4.19 USD
연속 최대 손실: -0.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-Server1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🔥 FTH200USD — 안정적이고 신뢰할 수 있는 성장을 위해 설계된 신호

고위험·감정적·불안정한 시그널에 지치셨다면, FTH200USD 는 당신이 찾던 안정적인 대안입니다.
본 신호는 장기적이고 지속 가능한 성장 을 목표로 하며, 엄격한 리스크 관리와 고품질 매매만을 선택해 보다 부드럽고 안전하며 안정적인 성과를 제공합니다.

⭐ 왜 FTH200USD인가?

  • 명확한 목표: 안정적 성장
    무리한 진입, 과도한 로트, 도박성 매매는 전혀 없습니다. 자본 보호가 최우선입니다.
  • 철저한 리스크 관리 체계
    고정 로트, 저위험 운영, 드로우다운 철저 관리.
  • 고품질 매매 리듬
    과도매매 없음, 추격 매매 없음. 신중히 필터링된 고확률 진입만 실행.
  • 실계좌 & 완전한 투명성
    모든 거래 기록과 성과는 플랫폼에서 실시간 검증 가능합니다.

⭐ 이런 분들께 적합합니다

  • “한방”보다는 꾸준하고 안정적인 수익을 원하시는 분
  • 차트를 계속 보지 않고도 자동 복사 거래를 원하시는 분
  • 큰 드로우다운을 원치 않고 자본 안전성을 중요한 가치로 두는 분
  • 트레이딩을 중·장기 투자 전략의 일부로 생각하시는 분

⭐ 추가 정보

거래 방식, 리스크 철학, 추가 자료는 공식 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다:

👉 Forex Trade Helper
www.forextradehelper.com

비현실적인 수익을 약속하지 않습니다.
우리가 집중하는 단 한 가지:

통제된 리스크 속에서 안정적인 상승 곡선을 만드는 것.

FTH200USD에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
여러분의 안정적이고 성공적인 트레이딩을 기원합니다!


리뷰 없음
2026.01.06 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
