20
이익 거래:
13 (65.00%)
손실 거래:
7 (35.00%)
최고의 거래:
1.78 USD
최악의 거래:
-1.27 USD
총 수익:
12.86 USD (1 281 pips)
총 손실:
-2.45 USD (232 pips)
연속 최대 이익:
5 (4.19 USD)
연속 최대 이익:
4.19 USD (5)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
5.36%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
8.20
롱(주식매수):
7 (35.00%)
숏(주식차입매도):
13 (65.00%)
수익 요인:
5.25
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.99 USD
평균 손실:
-0.35 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.43 USD)
연속 최대 손실:
-1.27 USD (1)
월별 성장률:
2.72%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.27 USD (0.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.62% (1.27 USD)
자본금별:
1.91% (3.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-Server1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
🔥 FTH200USD — 안정적이고 신뢰할 수 있는 성장을 위해 설계된 신호
고위험·감정적·불안정한 시그널에 지치셨다면, FTH200USD 는 당신이 찾던 안정적인 대안입니다.
본 신호는 장기적이고 지속 가능한 성장 을 목표로 하며, 엄격한 리스크 관리와 고품질 매매만을 선택해 보다 부드럽고 안전하며 안정적인 성과를 제공합니다.
⭐ 왜 FTH200USD인가?
- 명확한 목표: 안정적 성장
무리한 진입, 과도한 로트, 도박성 매매는 전혀 없습니다. 자본 보호가 최우선입니다.
- 철저한 리스크 관리 체계
고정 로트, 저위험 운영, 드로우다운 철저 관리.
- 고품질 매매 리듬
과도매매 없음, 추격 매매 없음. 신중히 필터링된 고확률 진입만 실행.
- 실계좌 & 완전한 투명성
모든 거래 기록과 성과는 플랫폼에서 실시간 검증 가능합니다.
⭐ 이런 분들께 적합합니다
- “한방”보다는 꾸준하고 안정적인 수익을 원하시는 분
- 차트를 계속 보지 않고도 자동 복사 거래를 원하시는 분
- 큰 드로우다운을 원치 않고 자본 안전성을 중요한 가치로 두는 분
- 트레이딩을 중·장기 투자 전략의 일부로 생각하시는 분
⭐ 추가 정보
거래 방식, 리스크 철학, 추가 자료는 공식 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다:
👉 Forex Trade Helper
www.forextradehelper.com
비현실적인 수익을 약속하지 않습니다.
우리가 집중하는 단 한 가지:
통제된 리스크 속에서 안정적인 상승 곡선을 만드는 것.
FTH200USD에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
여러분의 안정적이고 성공적인 트레이딩을 기원합니다!
