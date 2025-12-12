- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
11 (68.75%)
損失トレード:
5 (31.25%)
ベストトレード:
1.78 USD
最悪のトレード:
-1.27 USD
総利益:
10.69 USD (1 065 pips)
総損失:
-1.99 USD (187 pips)
最大連続の勝ち:
5 (4.19 USD)
最大連続利益:
4.19 USD (5)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
7.49%
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.85
長いトレード:
5 (31.25%)
短いトレード:
11 (68.75%)
プロフィットファクター:
5.37
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
0.97 USD
平均損失:
-0.40 USD
最大連続の負け:
1 (-1.27 USD)
最大連続損失:
-1.27 USD (1)
月間成長:
1.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.27 USD (0.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.62% (1.27 USD)
エクイティによる:
1.91% (3.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|928
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
forextradehelper.com
レビューなし
