- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
1.78 USD
最差交易:
-1.27 USD
毛利:
10.69 USD (1 065 pips)
毛利亏损:
-1.99 USD (187 pips)
最大连续赢利:
5 (4.19 USD)
最大连续盈利:
4.19 USD (5)
夏普比率:
0.73
交易活动:
7.49%
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.85
长期交易:
5 (31.25%)
短期交易:
11 (68.75%)
利润因子:
5.37
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
0.97 USD
平均损失:
-0.40 USD
最大连续失误:
1 (-1.27 USD)
最大连续亏损:
-1.27 USD (1)
每月增长:
1.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.27 USD (0.62%)
相对跌幅:
结余:
0.62% (1.27 USD)
净值:
1.91% (3.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|928
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
最好交易: +1.78 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.19 USD
最大连续亏损: -1.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-Server1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
