- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
1.78 USD
Worst Trade:
-1.27 USD
Profitto lordo:
9.01 USD (898 pips)
Perdita lorda:
-1.66 USD (154 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.79
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
5.43
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.27 USD (1)
Crescita mensile:
3.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.27 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (1.27 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.78 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
