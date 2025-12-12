- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
11 (68.75%)
Убыточных трейдов:
5 (31.25%)
Лучший трейд:
1.78 USD
Худший трейд:
-1.27 USD
Общая прибыль:
10.69 USD (1 065 pips)
Общий убыток:
-1.99 USD (187 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
7.49%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.85
Длинных трейдов:
5 (31.25%)
Коротких трейдов:
11 (68.75%)
Профит фактор:
5.37
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
0.97 USD
Средний убыток:
-0.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.27 USD (1)
Прирост в месяц:
1.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.27 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (1.27 USD)
По эквити:
1.91% (3.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|928
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.78 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.19 USD
Макс. убыток в серии: -1.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
8
100%
16
68%
7%
5.37
0.54
USD
USD
2%
1:500